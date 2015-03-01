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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 07:38 BJT

表格：新西兰第四季贸易条件连续第二季下滑，因乳类价格大跌

路透惠灵顿3月2日 - 新西兰周一公布官方数据显示，受到乳品出口
价格下跌所累，第四季贸易条件连续第二季下滑，进一步从40年高位回落
。

    截至12月31日的三个月贸易条件下降1.9%，路透调查的分析师预估为
减少3.0%。
    
    出口价格下跌1.8%；进口价格则上涨0.2%。分析师原先预估分别为下
降3.1%和0.4%。
    
    乳品价格大跌14.8%，抵销了肉品价格大涨12.4%的拉抬作用，使得出
口价格下滑。牛肉价格创下纪录高位，带动肉品价格大涨。
    
    出口量成长1.5%；进口量则增加1.6%。

    数据如下：

　　(较上季的百分比变动)
                     第四季    第三季      13年第四季
    贸易条件       　 -1.9     -4.5 (-4.4)      +2.5    
    出口物价指数　    -1.8     -4.6 (-4.5)      -0.3     
    进口物价指数　　  +0.2      0.0 (-0.1)      -2.7     

   (较上年同期的百分比变动)
                     第四季    第三季      13年第四季
    贸易条件          -4.6     -0.3 (-0.2)     +20.1
    出口物价指数      -7.6     -6.3 (-6.2)     +14.1
    进口物价指数      -3.1     -5.9 (-6.0)      -5.0

    注：第一季贸易条件数据将于6月2日公布。 (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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