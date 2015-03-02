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市场报道 | 2015年 3月 2日 星期一 08:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月2日-3月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月2日当周

3月2日(一)

1330 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- -0.1%

个人所得(较前月) +0.4% +0.3%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) -- +1.3%

PCE物价指数(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +0.7%

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字125 赤字84.0

1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 2月 -- 51.0

1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 54.3

1500 美国建筑支出(较前月) 1月 +0.3% +0.4%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 53.1 53.5

就业指数 54.0 54.1

新订单指数 -- 52.9

投入物价指数 37.0 35.0

1800 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月 -- +0.7%

3月3日(二)

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.7%

GDP环比年率 第四季 +2.0% +2.8%

GDP(较前月) 12月 +0.2% -0.2%

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.7% -1.6%

(较上年同期) -- -0.5%

1445 美国ISM纽约企业活动指数 2月 -- 671.1

1830 美国国内汽车销售年率(万辆) 2月 1,670 1,666

3月4日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 420.3

再融资指数 -- 1,861.8

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加22.0 增加21.3

1445 美国Markit综合PMI 2月终值 -- 56.8

Markit服务业PMI -- 57.0

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 2月 56.5 56.7

企业活动指数 61.0 61.5

就业指数 -- 51.6

新订单指数 -- 59.5

价格指数 -- 45.5

1500 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75%

3月5日(四)

1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 5.304

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月28日当周 -- 31.3

四周均值(万人) -- 29.45

续请失业金人数(万人) 2月21日当周 -- 240.1

1330 美国劳工成本 第四季修正值 +3.1% +2.7%

非农生产率环比年率 -2.3% -1.8%

1500 美国耐久财订单(较上月) 1月修正值 -- +2.8%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- +3.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.6%

1500 美国工厂订单(较上月) 1月 +0.3% -3.4%

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 42.6

经季节调整的PMI 50.0 45.4

3月6日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加24.0 增加25.7

民间就业岗位(万个) 增加22.7 增加26.7

制造业就业岗位(万个) 增加1.4 增加2.2

政府就业岗位(万个) -- 减少1.0

失业率 5.6% 5.7%

平均时薪 +0.2% +0.5%

平均每周工时 34.6 34.6

就业参与率 -- 62.9%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差414 逆差466

1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -4.3% +7.7%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差10.0 逆差6.5

出口(亿加元) -- 440.6

进口(亿加元) -- 447.0

1330 加拿大劳动生产率(较上季) 第四季 持平 +0.1%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加150 增加147.5

3月9日当周

3月9日(一)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 -- 18.73

1500 美国就业趋势指数 3月 -- 127.9

(完)

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澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王颖)
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