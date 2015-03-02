美国与加拿大经济指标预测--3月2日-3月9日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月2日当周
3月2日(一)
1330 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- -0.1%
个人所得(较前月) +0.4% +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.7%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字125 赤字84.0
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 2月 -- 51.0
1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 54.3
1500 美国建筑支出(较前月) 1月 +0.3% +0.4%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 53.1 53.5
就业指数 54.0 54.1
新订单指数 -- 52.9
投入物价指数 37.0 35.0
1800 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月 -- +0.7%
3月3日(二)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.7%
GDP环比年率 第四季 +2.0% +2.8%
GDP(较前月) 12月 +0.2% -0.2%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.7% -1.6%
(较上年同期) -- -0.5%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 2月 -- 671.1
1830 美国国内汽车销售年率(万辆) 2月 1,670 1,666
3月4日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 420.3
再融资指数 -- 1,861.8
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加22.0 增加21.3
1445 美国Markit综合PMI 2月终值 -- 56.8
Markit服务业PMI -- 57.0
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 2月 56.5 56.7
企业活动指数 61.0 61.5
就业指数 -- 51.6
新订单指数 -- 59.5
价格指数 -- 45.5
1500 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75%
3月5日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 5.304
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月28日当周 -- 31.3
四周均值(万人) -- 29.45
续请失业金人数(万人) 2月21日当周 -- 240.1
1330 美国劳工成本 第四季修正值 +3.1% +2.7%
非农生产率环比年率 -2.3% -1.8%
1500 美国耐久财订单(较上月) 1月修正值 -- +2.8%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.6%
1500 美国工厂订单(较上月) 1月 +0.3% -3.4%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 42.6
经季节调整的PMI 50.0 45.4
3月6日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加24.0 增加25.7
民间就业岗位(万个) 增加22.7 增加26.7
制造业就业岗位(万个) 增加1.4 增加2.2
政府就业岗位(万个) -- 减少1.0
失业率 5.6% 5.7%
平均时薪 +0.2% +0.5%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.9%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差414 逆差466
1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -4.3% +7.7%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差10.0 逆差6.5
出口(亿加元) -- 440.6
进口(亿加元) -- 447.0
1330 加拿大劳动生产率(较上季) 第四季 持平 +0.1%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加150 增加147.5
3月9日当周
3月9日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 -- 18.73
1500 美国就业趋势指数 3月 -- 127.9
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王颖)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)