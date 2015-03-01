《独家新闻》NXP接近达成收购Freescale的协议--消息人士

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透3月1日 - 据两名熟悉情况的消息人士，恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV) 接近达成收购较小同业飞思卡尔半导体(Freescale) 的协议，涉及400亿现金及股票合并。该交易可能改变半导体产业的格局。
此类交易可能是迄今最为明显的迹象，表明半导体业者重拾开展大型并购交易的信心。在此之际，他们的主要客户，比如手机厂商，寻求整合供应商。
飞思卡尔半导体很少涉足移动与消费市场的多数领域。但恩智浦半导体通过收购飞思卡尔半导体，可以扩大在汽车与工业市场中的份额，并可以进一步让自己的业务多元化。
消息人士表示，恩智浦半导体正在敲定协议，支付金额略高于飞思卡尔半导体110亿美元的当前市值；如果包括债务在内，合并后的公司价值将约为400亿美元。
消息人士称，最早可能在周一宣布这宗交易，尽管双方的协商仍可能破裂。
由于双方协商保密，消息人士要求不具名。飞思卡尔半导体与恩智浦半导体未立即对评论请求做出响应。(完)
(编译 张涛；审校 王颖)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)