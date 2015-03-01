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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 07:40 BJT

中国经济：有望缓中趋稳，料一季度GDP增速达7%左右--国家信息中心

路透上海3月2日 - 中国国家信息中心最新研究报告指出，当前房地产市场调整与分化并存，通货紧缩风险显现，经济下行压力加大，但全面深化改革将持续释放经济活力，宏观调控政策继续发挥支撑作用，宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国国内生产总值（GDP）将增长7%左右。

周一刊登在中国证券报的该报告指出，国内投资增长继续放缓，预计一季度制造业投资增速基本平稳，一季度固定资产投资将增长14.3%左右，房地产投资增长7%左右。消费增速将基本平稳，预计一季度社会消费品零售总额名义增速将在11.7%左右，实际增长11.1%左右。

在外贸形势方面，预计一季度中国出口将增长5%左右，进口将下降10%左右。而居民消费价格（CPI）将继续走低，工业品价格降幅扩大，初步预计一季度CPI上涨1.2%左右。

2014年全年中国GDP增速为7.4%，而去年四季度GDP增速为7.3%。业内普遍预期，今年中国经济仍将减速，全年GDP增长目标可能设在7%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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