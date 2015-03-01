中国经济：有望缓中趋稳，料一季度GDP增速达7%左右--国家信息中心

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月2日 - 中国国家信息中心最新研究报告指出，当前房地产市场调整与分化并存，通货紧缩风险显现，经济下行压力加大，但全面深化改革将持续释放经济活力，宏观调控政策继续发挥支撑作用，宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国国内生产总值（GDP）将增长7%左右。
周一刊登在中国证券报的该报告指出，国内投资增长继续放缓，预计一季度制造业投资增速基本平稳，一季度固定资产投资将增长14.3%左右，房地产投资增长7%左右。消费增速将基本平稳，预计一季度社会消费品零售总额名义增速将在11.7%左右，实际增长11.1%左右。
在外贸形势方面，预计一季度中国出口将增长5%左右，进口将下降10%左右。而居民消费价格（CPI）将继续走低，工业品价格降幅扩大，初步预计一季度CPI上涨1.2%左右。
2014年全年中国GDP增速为7.4%，而去年四季度GDP增速为7.3%。业内普遍预期，今年中国经济仍将减速，全年GDP增长目标可能设在7%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率