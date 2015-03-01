《中国报摘》--中国证券报3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 头版头条:
--中国“两会时间”将于周二开启。综合诸多机构、专家的观点来看，经济新常态下的稳增长、调结构、促改革仍将是两会上的财经热词。
* 其他:
--国家信息中心报告指出，当前房地产市场调整与分化并存，通货紧缩风险显现，经济下行压力加大，但全面深化改革将持续释放经济活力，宏观调控政策继续发挥支撑作用，宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国GDP将增长7%左右。
--在中国人民银行上周六公布下调存款基准利率当晚，恒丰银行、浙商银行、杭州银行、南京银行 、青岛银行等部分中小银行宣布将存款利率上浮30%，“一浮到顶”，而华夏银行 、民生银行 、浦发银行 等股份制银行采取了更为灵活的策略。
--中国社科院财经战略研究院院长高培勇表示，未来财政政策的重要着力点应主要放在减税与降费上，这样可以避免强刺激政策给经济带来的副作用。就减税而言，减主干税才有立竿见影的效果，全面推进“营改增”可创造4,000亿-5,000元人民币的减税规模。
--全国人大代表、天能集团董事长张天任建议，战略性新兴产业规划应将微型电动车纳入其中。他还建议，放开新能源动力电池的技术路线，在鼓励发展锂电池的同时，支持铅蓄电池上市企业转型升级。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率