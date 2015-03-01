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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月2日

* 头版头条:

--中国“两会时间”将于周二开启。综合诸多机构、专家的观点来看，经济新常态下的稳增长、调结构、促改革仍将是两会上的财经热词。

* 其他:

--国家信息中心报告指出，当前房地产市场调整与分化并存，通货紧缩风险显现，经济下行压力加大，但全面深化改革将持续释放经济活力，宏观调控政策继续发挥支撑作用，宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国GDP将增长7%左右。

--在中国人民银行上周六公布下调存款基准利率当晚，恒丰银行、浙商银行、杭州银行、南京银行 、青岛银行等部分中小银行宣布将存款利率上浮30%，“一浮到顶”，而华夏银行 、民生银行 、浦发银行 等股份制银行采取了更为灵活的策略。

--中国社科院财经战略研究院院长高培勇表示，未来财政政策的重要着力点应主要放在减税与降费上，这样可以避免强刺激政策给经济带来的副作用。就减税而言，减主干税才有立竿见影的效果，全面推进“营改增”可创造4,000亿-5,000元人民币的减税规模。

--全国人大代表、天能集团董事长张天任建议，战略性新兴产业规划应将微型电动车纳入其中。他还建议，放开新能源动力电池的技术路线，在鼓励发展锂电池的同时，支持铅蓄电池上市企业转型升级。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 林高丽)
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