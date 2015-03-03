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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:17 BJT

《中国人大和政协十二届三次会议日程表》

3/3(二)

15:00 全国政协十二届三次会议开幕会

3/4（三）

11:00 十二届全国人大三次会议新闻发布会，大会发言人答记者问

3/5(四)

09:00 全国人大十二届三次会议开幕会

国务院总理李克强作政府工作报告

3/9(一)

15:00 政协十二届三次会议第二次全体会议

3/9(二)

09:00 政协十二届三次会议第三次全体会议

3/11(三)

15:00 政协十二届三次会议第四次全体会议

3/12(四)

09:00 十二届全国人大三次会议第三次全体会议

3/13(五)

15:00 政协十二届三次会议闭幕会

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完) (整理 黄凯)
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