《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
*工商时报：
--据了解，远传 拟以现金加换股，收购台湾之星100%股权，收购价约180亿台币，创下4G(第四代行动通讯)市场最大并购金额。
--中央银行每三个月会向全体银行发出问卷，列出重要事项要求银行透过问卷内容先行回报，金融圈人士指出，央行在2月农历年前所发出的最新问卷内容，新加入工业区贷款自律规范，与流动性风险管理两大项目，受到银行业者高度瞩目。
--要跟香港〞抢钱〞，金管会加快国际保险业务分公司(OIU)各项子法、细则规划，3月起即将举行公听会，预计上半年可发出10张OIU执照，力拼今年至少抢下50亿台币以上的境外保费，协助保险业再开辟新利源。
*经济日报：
--立法院新会期开张，蓝营全面冲刺〞加薪四法〞，力拚本会期过关。包括公司法与工厂法将修法，要求企业提拨盈余增加员工酬劳，中小企业发展条例也扩大聘雇减税优惠，一旦企业不从、抗拒分享利润，劳基法最重将祭出500万台币的罚款。
--国际金融业务分行（OBU）纸上公司开户风潮盛行，金管会下令防堵，成立未满六个月的境外法人到OBU开户必须出具声明，银行并应严查，以避免境内投资大户变身境外法人，金管会并列入今年金检重点。
--经济部启动第二波产创条例修法工程，规划建立〞景气救生圈〞，法案将授权行政院在不景气时，针对逆势投资与增聘本地员工达一定比率的企业，可在一定期间内享受租税优惠。经济部认为，这项快速授权，有助政府快速反应、避免民间投资急冻。不过，因为涉及租税优惠，遭财政部〞打枪〞，修法难度高。
--台资银行加速大陆布局进度，在大陆分行成立告一段落后，进一步评估成立子行的可能性，目前除了玉山、国泰世华确定申设子行外，包括台银、华银也积极物色地点，计画在大陆成立子行。但一银与彰银则暂无设立子行的计画。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率