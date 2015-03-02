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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月2日

*工商时报：

--据了解，远传 拟以现金加换股，收购台湾之星100%股权，收购价约180亿台币，创下4G(第四代行动通讯)市场最大并购金额。

--中央银行每三个月会向全体银行发出问卷，列出重要事项要求银行透过问卷内容先行回报，金融圈人士指出，央行在2月农历年前所发出的最新问卷内容，新加入工业区贷款自律规范，与流动性风险管理两大项目，受到银行业者高度瞩目。

--要跟香港〞抢钱〞，金管会加快国际保险业务分公司(OIU)各项子法、细则规划，3月起即将举行公听会，预计上半年可发出10张OIU执照，力拼今年至少抢下50亿台币以上的境外保费，协助保险业再开辟新利源。

*经济日报：

--立法院新会期开张，蓝营全面冲刺〞加薪四法〞，力拚本会期过关。包括公司法与工厂法将修法，要求企业提拨盈余增加员工酬劳，中小企业发展条例也扩大聘雇减税优惠，一旦企业不从、抗拒分享利润，劳基法最重将祭出500万台币的罚款。

--国际金融业务分行（OBU）纸上公司开户风潮盛行，金管会下令防堵，成立未满六个月的境外法人到OBU开户必须出具声明，银行并应严查，以避免境内投资大户变身境外法人，金管会并列入今年金检重点。

--经济部启动第二波产创条例修法工程，规划建立〞景气救生圈〞，法案将授权行政院在不景气时，针对逆势投资与增聘本地员工达一定比率的企业，可在一定期间内享受租税优惠。经济部认为，这项快速授权，有助政府快速反应、避免民间投资急冻。不过，因为涉及租税优惠，遭财政部〞打枪〞，修法难度高。

--台资银行加速大陆布局进度，在大陆分行成立告一段落后，进一步评估成立子行的可能性，目前除了玉山、国泰世华确定申设子行外，包括台银、华银也积极物色地点，计画在大陆成立子行。但一银与彰银则暂无设立子行的计画。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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