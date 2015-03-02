《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1 美元=7.7538港元 ) 美国股市标普500指数在2月创下2011年10月来最大月度升幅，但美股道琼工业指数 收跌81 .72点，或0.45%，至18,132.70点，因美国第四季经济成长放缓的速度远大于初估值。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 143.900 1.53 16869 11.158 0.16 中国铝业 12.010 1.52 17607 3.725 -0.93 中国移动 67.750 -1.25 242712 105.064 -0.32 中国人寿 64.280 0.36 25368 33.228 -0.07 中石油 116.370 0.94 17844 9.023 0.26 中石化 83.680 0.49 22575 6.488 -0.18 汇丰控股 44.620 -0.51 1527090 69.195 -0.87 中电信 65.850 1.97 8707 5.106 1.71 中国联通 16.910 1.81 98687 13.112 0.40 兖州煤业 8.180 -0.73 12580 6.343 -0.90 华能国际 50.770 3.23 12745 9.842 0.94 南方航空 24.930 -1.54 5803 3.866 -0.10 东方航空 24.060 -1.07 4730 3.731 0.84 中芯国际 4.370 1.16 6092 0.678 -0.34 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率