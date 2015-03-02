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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月2日

路透香港3月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1
美元=7.7538港元 )
    
    美国股市标普500指数在2月创下2011年10月来最大月度升幅，但美股道琼工业指数 收跌81
.72点，或0.45%，至18,132.70点，因美国第四季经济成长放缓的速度远大于初估值。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       143.900    1.53      16869            11.158       0.16
 中国铝业                      12.010    1.52      17607             3.725      -0.93
 中国移动                      67.750   -1.25     242712           105.064      -0.32
 中国人寿                      64.280    0.36      25368            33.228      -0.07
 中石油                       116.370    0.94      17844             9.023       0.26
 中石化                        83.680    0.49      22575             6.488      -0.18
 汇丰控股                      44.620   -0.51    1527090            69.195      -0.87
 中电信                        65.850    1.97       8707             5.106       1.71
 中国联通                      16.910    1.81      98687            13.112       0.40
 兖州煤业                       8.180   -0.73      12580             6.343      -0.90
 华能国际                      50.770    3.23      12745             9.842       0.94
 南方航空                      24.930   -1.54       5803             3.866      -0.10
 东方航空                      24.060   -1.07       4730             3.731       0.84
 中芯国际                       4.370    1.16       6092             0.678      -0.34
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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