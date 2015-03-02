中港个股：新华保险终止筹划引入战投，因相关方在重大环节未达一致

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月2日 - 中国大型寿险企业--新华保险 周一表示，因相关方在战略投资载体等重大投资环节未能达成一致，公司相关股东决定终止筹划本次引入战略投资者事项，并建议公司恢复股票交易。
公告称，为配合公司业务转型发展的需要，探索互联网保险业务，公司以及相关股东一直在研究并尝试为公司引入在互联网行业具有领先地位的战略投资者，以期和公司开展保险与互联网的战略合作。
新华保险并称，在公司股票停牌期间，相关股东与潜在战略投资者进行多次磋商谈判，就重大事项相关内容进行了多次沟通协商，并就有关方案进行充分审慎论证，积极推进本次引入战略投资者的工作。公司方面也就未来业务合作各种可能性与潜在投资者进行了会商。
不过由于相关方在战略投资载体等重大投资环节未能达成一致，认为目前推进本次引入战略投资者重大事项的条件尚不成熟，相关股东经慎重考虑，决定终止筹划本次引入战略投资者事项。
公司指出，相关股东与公司始终认为互联网金融是未来的一个重要发展方向，将继续探讨并积极推进互联网与保险协同发展战略。
而据上海证券报此前的报导指出，新华保险大股东中央汇金或将转让部分股权给阿里巴巴 ，由此，中央汇金将兑现投资新华保险的部分收益，并为新华保险引入有实力的民营资本股东。
新华保险的A、H股自1月19日起停牌，公司股票于周一起复牌。（完）
参看详情，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率