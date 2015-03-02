更新版 1-中国经济：并没有进入通货紧缩，一季度GDP增速达7%左右--国家信息中心

* 中国并没有进入通货紧缩，只是存在通货紧缩的风险

* 宏观经济运行有望缓中趋稳，一季度GDP增速达7%左右

* 2015年房地产销售和投资对中国经济的拉动作用将继续减小

* 2015年财政赤字规模增加到1.65万亿元，继续适时降准降息 (新增更多细节)

路透上海3月2日 - 中国国家信息中心最新研究报告指出，中国并没有进入通货紧缩，只是存在通货紧缩的风险，不应对价格形势估计的过于严重，下药过猛。宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国国内生产总值（GDP）将增长7%左右，2015年财政赤字规模增加到1.65万亿元人民币。

周一刊登在中国证券报的报告指出，当前中国经济发展面临的环境更趋复杂，产能过剩、地方政府性债务、财政金融风险等仍较为突出，房地产市场调整与分化并存，通货紧缩风险显现，经济下行压力加大。但全面深化改革将持续释放经济活力，宏观调控政策继续发挥支撑作用，宏观经济运行有望缓中趋稳。

“适当扩大财政赤字和国债规模，应按照2014年预算1.35万亿元的赤字规模安排支出，把2014年节余的约2,000多亿元财政资金用于2015年。2015年财政赤字规模增加到1.65万亿元，并在年初加快国家预算内投资资金下拨进度。”报告称。

稳健的货币政策要松紧有度，货币政策应主要盯住居民消费价格总水平，兼顾货币数量控制，保持社会流动性基本充裕。并建议继续适时降准降息，引导全社会降低企业融资成本，稳定社会预期，为改革创造良好环境。

同时运用好结构性、差别化货币信贷工具，加大对小微企业、科技创新、三农、基础设施等领域支持力度。在保持人民币兑一揽子货币基本稳定的同时，顺势引导人民币兑美元的适度贬值。

报告预计国内投资增长继续放缓，预计一季度制造业投资增速基本平稳，一季度固定资产投资将增长14.3%左右，房地产投资增长7%左右。消费增速将基本平稳，预计一季度社会消费品零售总额名义增速将在11.7%左右，实际增长11.1%左右。

报告还预计一季度中国出口将增长5%左右，进口将下降10%左右。而居民消费价格（CPI）将继续走低，工业品价格降幅扩大，初步预计一季度CPI上涨1.2%左右。

**需要关注的四大问题**

报告提到，当前中国的经济问题是体制性、结构性、周期性的。从产能过剩、政府性债务增加、融资成本居高不下、劳动力成本上升等问题看，中国经济中的问题主要是体制性和结构性，必须通过行政体制、国企改革、财税金融等改革加以解决。

2015年房地产销售和投资对中国经济的拉动作用将继续减小。而且由于当前中国人口结构变化，尚未纳入统计的房地产存量较大，预计中国房地产市场将进入中长期调整阶段。

截至2015年1月，中国工业品价格已经连续35个月下跌，超过了亚洲金融危机期间连续31个月下跌的纪录。至于中国是否进入通货紧缩阶段，报告分析称，产能过剩严重的煤炭、黑色金属、有色金属、石油加工等价格降幅较大，竞争性充分的行业价格基本稳定。除了产能过剩影响价格外，国际大宗商品价格下跌也成为重要影响因素。

同时，电商等新的商业模式也大大降低了商品的价格。还应关注资金大量流入股市带来的资产价格波动。而且服务业在国民经济中的地位与作用日益增强，服务价格仍保持稳步上涨。因此，中国并没有进入通货紧缩，只是存在通货紧缩的风险。

报告也提到要稳定短期经济的关键是投资，投资的关键是房地产和基础设施两大领域。一旦房地产投资减速过快过猛，就需要发挥基础设施投资的支撑作用。

“我国经济也存在诸如房地产投资、企业库存等周期性下降的因素，一旦周期性下行压力加大，也会导致财政金融风险增大，需要在稳定经济和管控风险中寻找平衡。”报告称。