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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:43 BJT

标题新闻：澳洲2月制造业指数降至45.4，企业称澳元贬值虽刺激出口但内需仍然疲弱--AIG

注：AIG为澳洲工业集团(Australian Industry Group)

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