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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 09:12 BJT

中国债市：10年长债收益率仅小降，央行再度降息提振有限

路透上海3月2日 - 中国央行时隔三个月后再度降息，但对银行间市场现券提振有限，周一早盘10年期国债及金融债跌幅均仅为1-2个基点(bp)，利率互换(IRS)跌幅也只有3-4个bp。

交易员透露，IRS长端降幅稍高于短端，五年期下滑约4个bp。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。 (完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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