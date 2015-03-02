版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 08:54 BJT

企业并购：恩智浦半导体与飞思卡尔宣布合并，涉及金额400亿美元

路透3月1日 - 恩智浦半导体 与飞思卡尔半导体(Freescale)
 宣布合并，涉及金额400亿美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐