《中国债券市场每日交易备忘》--3月2日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/2 汇丰制造业PMI终值 2月 --3/4 汇丰服务业PMI 2月 --3/8 进出口贸易数据 2月 --3/10 工业生产者价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 --3/11 固定资产投资(不含农户) 1-2月 社会消费品零售总额 1-2月 工业增加值 1-2月 房地产投资和销售情况月度报告 1-2月 --3/16 中国货物和服务贸易 1月 --3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月 --3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 --3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --“两会时间”将于明日开启。综合诸多机构、专家的观点来看，经济新常态下的稳增 长、调结构、促改革仍将是两会上的财经热词。在再次降息之后，稳增长的后续政策仍有较 多选择，包括降准、提高财政赤字率、加大基础设施建设力度等；而区域发展方面的“一带 一路”、京津冀等相关规划，重大改革方面的国资改革顶层设计方案等多项政策有望两会后 发布。此外，财税改革、投资融体制改革、金融改革、重要生产资料价格改革、生态环保产 业发展等重大课题也将继续向纵深推进。 --2月28日，在中国人民银行公布下调存款基准利率当晚，部分中小银行宣布将存款利 率“一浮到顶”。专家和业内人士指出，此次降息将导致银行净息差进一步收窄，商业银行 的存款经营策略出现分歧。 --中小板739家公司日前公布2014年度业绩快报或年度报告。去年中小板公司平均实现 营业收入27.82亿元，比上年增长12.22%，低于2013年17.63%的增速，反映出复杂多变的国 内外经济环境给中小企业带来的实际困难；平均实现净利润1.75亿元，比上年增长13.10%， 远高于2013年8.37%的增长水平，创近三年新高；平均净资产收益率8.48%。 --《上海证券交易所2014年自律监管工作报告》近日发布。报告从提高监管透明度、优 化信息披露手段、强化市场异动监管和加快监管方式转型等七个方面对上交所2014年自律监 管工作进行总结。 --3月1日，在经济参考报举办的2015中国宏观经济高层研讨会上，中国社科院财经战略 研究院院长高培勇表示，未来财政政策的重要着力点应主要放在减税与降费上，这样可以避 免强刺激政策给经济带来的副作用。就减税而言，减主干税才有立竿见影的效果，全面推进 “营改增”可创造4000亿—5000元的减税规模。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次