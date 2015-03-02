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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:41 BJT

《交易视点》台债市场料仍疑虑10年新券标售--群益金鼎证

路透台北3月2日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，上周仍处于年假阶段，周四有部分交易商进来追价，但量价上仍不明显，市场仍对10年期公债104/5期的标售仍感到怀疑，若10年债财政部仍截标，那对市场最主流的五年期公债可能也是一打击，尽管交易商竭力维护旧券价格，但对新券供应却无能为力。无论如何，市场还是期待104/5期 公债，邮局能大开狮口。

新台币利率交换市场方面，上日午盘则有五年合约成交在1.26%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
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