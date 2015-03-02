投行观点：巴克莱调高2015年油价预估，但称近期价格回升是暂时情况

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透2月27日 - 巴克莱周五调高今年布兰特和美国原油价格预估，并称近来价格升势可能是暂时的，因供需不确定性犹存。
巴克莱将2015年布兰特原油价格预估从44美元调高至51美元，美国原油价格预估则从42美元升至46美元。
巴克莱称，其修正值反映了近来每日结算价格的回升，但看法基本上没变。其预期第二季布兰特油价将进一步跌至每桶47美元。
“未来几个月，北美寒冷天气所带动的原油需求将消退，异常高的炼厂产能利用率将回落，投资者对石油的热络情绪也可能降温，”巴克莱在研究报告中表示。
巴克莱最新的布兰特-美国原油价差预估从先前的2美元上修至5美元，主要原因为美国库存增加的速度快于预期。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)