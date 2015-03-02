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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:09 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月2日

* 明报：

--去年全球基金市场最大赢家之一领航(Vanguard)，以243亿美元全年资金净流入创下美国历史纪录。领航主席兼行政总裁麦克纳表示，拟将旗下美国上市基金赴港两地上市，并称＂有可能短期内就会实现＂。

* 星岛日报：

--上市刚满一年的MAGNUM 拟卖盘，公司大股东、耀才证券 主席叶茂林承认，正与多位买家接触，大多为内地公司，有信心以满意价格出售。

* 苹果日报：

--招商证券石油天然气行业高级分析师郁明德指，油股股价受国际油价波动影响已减轻，惟投资者应待3月公布业绩后，才考虑吸纳油股。当中以中石油 有庞大现金流，估值吸引，因此较为推荐。

* 东方日报：

--小南国 继去年收购Pokka HK（百佳香港）中港澳六成半股权，并以Pokka Cafe打开内地西式休闲餐饮市场后，今年的＂头炮＂是与日本饮食品牌＂俺の株式会社＂（Ore-no Chain）合作，首间＂俺の割烹＂海外分店选址中环兰桂坊。 (完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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