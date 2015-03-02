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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:43 BJT

标题新闻：澳洲1月新屋销售较前月成长1.8%，受到多户型房屋需求强劲带动--HIA

注：HIA为澳洲地产业协会的英文缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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