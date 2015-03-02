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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:44 BJT

我的钢铁网：2月27日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自2月27日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9,829万吨，环比13日增160万吨，较17日增236万吨；同口径库存9,356万吨；其中澳矿5,067万吨，巴西1,682万吨，贸易矿3,058万吨，精粉480万吨，球团301万吨，块矿1,038万吨。

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石日均疏港（18日-26日）总量219.7万吨，较13日（周五）统计数据降39.4万吨，较17日（周二）统计数据小降3.5万吨，伴随着节后陆续复工，多数港口疏港情况正逐步恢复。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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