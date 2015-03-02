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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 10:00 BJT

台湾数据：2月汇丰PMI回升至52.1，创五个月高位

路透台北3月2日 - 以下为汇丰台湾2月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2015年2月 2015年1月

52.1 51.7

**2月PMI值为52.1，创五个月高位，但仍弱于2014年大多数月分。

**台湾厂商2月仍持续扩充聘雇员工数，但新工作增加幅度弱于1月。

**持续增加的产出来自于客户的强劲需求，主要因新业务的扩充。调查厂商指出，来自于本地及海外客户的较大需求支撑了新订单增加。

附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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