钢联资讯：中国钢铁市场3月有望止跌反弹

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自2月28日的钢联资讯：
截止27日，2月钢价呈现进一步回落并企稳的态势，钢材综合价格指数月环比下跌了2.21%。分品种看，长材价格指数下跌了2.35%，扁平材价格指数下跌了2.07%。铁矿石价格也呈现继续下跌的态势，铁矿石综合价格指数月环比下跌了1.63%，进口矿价格下跌了2.43%，国产矿价格下跌了0.36%，符合预期。展望3月钢铁市场，下行空间有限，多数地区、多数品种，都将出现止跌企稳甚至反弹的态势。
从宏观面看，虽有压力但止跌企稳迹象明显。首先，汇丰2月份PMI预览值显示经济有止跌企稳的迹象。其次，国务院会议内容显示政府经济托底意图强烈。25日的国务院会议指出“积极的财政政策必须加力增效”。从基本面看，供需压力虽存但同比减轻，且3月下旬后的一段时间里需求的扩张趋势有望大于供给的扩张趋势。从原料上看，短期压力难以消除。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率