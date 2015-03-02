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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:50 BJT

钢联资讯：中国钢铁市场3月有望止跌反弹

以下内容节选自2月28日的钢联资讯：

截止27日，2月钢价呈现进一步回落并企稳的态势，钢材综合价格指数月环比下跌了2.21%。分品种看，长材价格指数下跌了2.35%，扁平材价格指数下跌了2.07%。铁矿石价格也呈现继续下跌的态势，铁矿石综合价格指数月环比下跌了1.63%，进口矿价格下跌了2.43%，国产矿价格下跌了0.36%，符合预期。展望3月钢铁市场，下行空间有限，多数地区、多数品种，都将出现止跌企稳甚至反弹的态势。

从宏观面看，虽有压力但止跌企稳迹象明显。首先，汇丰2月份PMI预览值显示经济有止跌企稳的迹象。其次，国务院会议内容显示政府经济托底意图强烈。25日的国务院会议指出“积极的财政政策必须加力增效”。从基本面看，供需压力虽存但同比减轻，且3月下旬后的一段时间里需求的扩张趋势有望大于供给的扩张趋势。从原料上看，短期压力难以消除。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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