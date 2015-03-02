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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月2日

**上海证券报**

--工信部发布国家增材制造产业发展推进计划（2015－2016年），计划提出到2016年，中国将初步建立较为完善的增材制造（俗称3D打印）产业体系，整体技术水平保持与国际同步。

--新华保险 称因为相关方在战略投资载体等重大投资环节未能达成一致，目前引入战略投资者的条件尚不成熟，公司及相关股东决定终止筹划引进战投事项。

--锦江股份 称，上周五公司在巴黎顺利完成卢浮集团100%股权的收购交割。

**证券时报**

--全国政协委员、国务院发展研究中心研究员张小济指出，丝路基金实质是中国外汇储备投资多元化。他建议，可以将中国3.8万亿美元外汇储备的十分之一，逐步转变为为企业创新发展提供更直接的资金支持。

**金融时报**

--国家外汇局公布数据，1月中国外汇市场人民币对外汇累计交易7.08万亿元人民币，其中即期和衍生产品交易量分别为3.72万亿和3.36万亿元。

--全国政协委员、交银施罗德基金公司副总裁谢卫建议，应采取有效对策措施，加快推进资产证券化发展，包括建立多元的投资者结构，实现市场间互联互通、加强中介机构行业规范等。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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