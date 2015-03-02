《中国报摘》--其他报纸重要消息3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**上海证券报**
--工信部发布国家增材制造产业发展推进计划（2015－2016年），计划提出到2016年，中国将初步建立较为完善的增材制造（俗称3D打印）产业体系，整体技术水平保持与国际同步。
--新华保险 称因为相关方在战略投资载体等重大投资环节未能达成一致，目前引入战略投资者的条件尚不成熟，公司及相关股东决定终止筹划引进战投事项。
--锦江股份 称，上周五公司在巴黎顺利完成卢浮集团100%股权的收购交割。
**证券时报**
--全国政协委员、国务院发展研究中心研究员张小济指出，丝路基金实质是中国外汇储备投资多元化。他建议，可以将中国3.8万亿美元外汇储备的十分之一，逐步转变为为企业创新发展提供更直接的资金支持。
**金融时报**
--国家外汇局公布数据，1月中国外汇市场人民币对外汇累计交易7.08万亿元人民币，其中即期和衍生产品交易量分别为3.72万亿和3.36万亿元。
--全国政协委员、交银施罗德基金公司副总裁谢卫建议，应采取有效对策措施，加快推进资产证券化发展，包括建立多元的投资者结构，实现市场间互联互通、加强中介机构行业规范等。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率