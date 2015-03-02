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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:52 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月2日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

3/2 沪 维力医疗 2,500 15.40 22.87 齐鲁证券

3/2 沪 继峰股份 6,000 7.97 17.33 东方花旗

*3/3 沪 弘讯科技 5,010 10.60 22.97 西南证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 黄凯)
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