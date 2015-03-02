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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:05 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲数据出炉后仍承压

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    * 澳洲第四季企业库存较前季减少0.8%，预估为下滑0.1%
    * 库存下滑将不利于周三的澳洲GDP数据
    * 关注澳洲央行明日决议，市场反映降息的可能性为56%
    * 如果澳洲央行真的再度降息，那么不佳的GDP数据的影响将较小
    * 汇丰中国制造业PMI将在0145GMT时公布，预估为50.1 (完)    
    
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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