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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:04 BJT

《交易视点》台债交投料因假期结束升温，五年券有补弹机率--元大宝来证券

路透台北3月2日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在美国公布1月份就业报告及核心消费者物价数据强劲，使得美联储年中升息的预期升温，避险公债需求稍稍减退，若经济状况持续扩张，美联储态度有机会出现转变而升息时点提前，终场指标10年期公债 收在2.0020%，与前一交易日殖利率下滑1.27基点。

本周台湾公债市场为假期正式结束后的第一周，台债市场成交量有望提升，市场对于美联储主席耶伦国会证词给予正面回应，而美国一月份就业数据及核心消费者物价上升使得美联储对于升息时点态度有机会出现转变，未来殖利率走势受到经济数据消息面影响程度提高。

台湾指标公债10年券依然受到先前长债标售不佳影响，虽然市场吸纳量不足但仍有一定需求，殖利率偏向盘整看待，而五年券本周即将有发行前交易登场，殖利率有机会摆脱先前筹码安定要素补涨，减少与10年券之间的利差，10年券103/13期 预估成交1.58-1.63%，五年券103/15 1-1.05%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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