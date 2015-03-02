《交易视点》台债交投料因假期结束升温，五年券有补弹机率--元大宝来证券

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月2日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在美国公布1月份就业报告及核心消费者物价数据强劲，使得美联储年中升息的预期升温，避险公债需求稍稍减退，若经济状况持续扩张，美联储态度有机会出现转变而升息时点提前，终场指标10年期公债 收在2.0020%，与前一交易日殖利率下滑1.27基点。
本周台湾公债市场为假期正式结束后的第一周，台债市场成交量有望提升，市场对于美联储主席耶伦国会证词给予正面回应，而美国一月份就业数据及核心消费者物价上升使得美联储对于升息时点态度有机会出现转变，未来殖利率走势受到经济数据消息面影响程度提高。
台湾指标公债10年券依然受到先前长债标售不佳影响，虽然市场吸纳量不足但仍有一定需求，殖利率偏向盘整看待，而五年券本周即将有发行前交易登场，殖利率有机会摆脱先前筹码安定要素补涨，减少与10年券之间的利差，10年券103/13期 预估成交1.58-1.63%，五年券103/15 1-1.05%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率