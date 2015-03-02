主要国家经济指标预测--3月3日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 -1.8% -3.3% 民间建筑许可 -- 持平 0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第四季 赤字110 赤字125 0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- +0.5% 0330 澳洲央行利率决定 3月 2.00% 2.25% 0545 瑞士GDP(较上季) 第四季 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.9% 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.7% +4.0% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 59.0 59.1 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 1月 -0.7% -1.0% (较上年同期) -3.0% -2.7% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.7% GDP环比年率 第四季 +2.0% +2.8% GDP(较前月) 12月 +0.2% -0.2% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.7% -1.6% (较上年同期) -- -0.5% 1445 美国ISM纽约企业活动指数 2月 -- 671.1 1830 美国国内汽车销售年率(万辆) 2月 1,670 1,666 2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,621.9 2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 49.9 附：主要国家3月2日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月2日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 +1.8% -- 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 2月 51.1 -- 0030 澳洲企业库存 第四季 -0.8% +0.1% 企业获利 -0.2% +0.3% 企业税前获利 -9.6% -- 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 51.6 -- 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 -0.1% +0.3% (较上年同期) +5.7% +6.1% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 47.3 47.0 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 51.9 50.3 0850 法国Markit制造业PMI 2月 47.6 47.7 0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月 51.1 50.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 51.0 51.1 0900 意大利失业率 1月 12.6% 12.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 增加8.17 增加9.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加15.58 增加17 抵押贷款批准件数 60,786 61,000 M4货供额(较前月) -0.8% -- 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 54.1 53.4 1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -0.3% -0.4% 1000 欧元区失业率 1月 11.2% 11.4% 1330 美国实质个人支出(较前月) 1月 -0.2% -0.1% 个人所得(较前月) +0.3% +0.4% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.3% -- PCE物价指数(较前月) -0.5% -- (较上年同期) +0.2% -- 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字139.2 赤字125 1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 2月 48.7 -- 1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 55.1 -- 1500 美国建筑支出(较前月) 1月 -1.1% +0.3% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 52.9 53.0 就业指数 51.4 54.0 新订单指数 52.5 -- 投入物价指数 35.0 37.0 1800 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月 -0.3% -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月 持平 +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.8% (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率