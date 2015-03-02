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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--3月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值       前值    
    3月3日(二)
    0030  澳洲建筑许可                                   1月          -1.8%       -3.3%
              民间建筑许可                                              --     　  持平
    0030  澳洲经常帐(亿澳元)                          第四季        赤字110     赤字125
    0130  日本加班工资(较上年同期)                       1月            --        +0.5%
    0330  澳洲央行利率决定                               3月          2.00%       2.25%
    0545  瑞士GDP(较上季)                             第四季          +0.3%       +0.6%
                 (较上年同期)                                         +1.7%       +1.9%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                       1月          +0.4%       +0.2%
                      (较上年同期)                                    +2.7%       +4.0%
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                       2月           59.0        59.1
    1000  欧元区生产者物价指数(较前月)                   1月          -0.7%       -1.0%
                           (较上年同期)                               -3.0%       -2.7%
    1330  加拿大国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季            --        +0.7%
                GDP环比年率                           第四季          +2.0%       +2.8%
                GDP(较前月)                            12月           +0.2%       -0.2%
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月           -0.7%       -1.6%
                                    (较上年同期)                        --        -0.5%
    1445  美国ISM纽约企业活动指数                       2月             --        671.1
    1830  美国国内汽车销售年率(万辆)                    2月           1,670       1,666
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                          2月             --      3,621.9
    2230  澳洲AIG服务业指数                             2月             --         49.9
        
    附：主要国家3月2日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         现值      预估值
    3月2日(一)
    0000  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        1月          +1.8%         -- 
    0000  韩国汇丰/Markit制造业PMI                       2月           51.1         -- 
    0030  澳洲企业库存                                第四季          -0.8%       +0.1%
              企业获利                                                -0.2%       +0.3%
              企业税前获利                                            -9.6%         --
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                  2月           51.6         --
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                 2月          -0.1%       +0.3%
                             (较上年同期)                             +5.7%       +6.1%
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                  2月           47.3        47.0
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                    2月           51.9        50.3
    0850  法国Markit制造业PMI                            2月           47.6        47.7
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                        2月           51.1        50.9
    0900  欧元区Markit制造业PMI                      2月终值           51.0        51.1
    0900  意大利失业率                                   1月          12.6%        12.9%
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                         1月       增加8.17     增加9.0
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                          　 增加15.58      增加17
             抵押贷款批准件数                                        60,786      61,000
             M4货供额(较前月)                                         -0.8%         -- 
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                       2月           54.1        53.4 
    1000  欧元区HICP(较上年同期)                     2月初值          -0.3%       -0.4%
    1000  欧元区失业率                                   1月          11.2%       11.4%
    1330  美国实质个人支出(较前月)                       1月          -0.2%       -0.1% 
                  个人所得(较前月)                                    +0.3%       +0.4%
              核心PCE物价指数(较前月)                                 +0.1%       +0.1%
                             (较上年同期)                             +1.3%         -- 
                      PCE物价指数(较前月)                             -0.5%         -- 
                                 (较上年同期)                         +0.2%         -- 
    1330  加拿大经常帐(亿加元)                         第四季     赤字139.2     赤字125
    1430  加拿大RBC制造业PMI(经季节调整)                 2月          48.7          -- 
    1445  美国Markit制造业PMI                         2月终值         55.1          -- 
    1500  美国建筑支出(较前月)                           1月          -1.1%       +0.3%
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                 2月          52.9         53.0
                                     就业指数                         51.4         54.0
                                     新订单指数                       52.5          -- 
                                     投入物价指数                     35.0         37.0
    1800  美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月        -0.3%          -- 
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                 2月         持平        +0.3%    
                               (较上年同期)                          +0.5%        +0.8% (完)
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