《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：并没有进入通货紧缩，一季度GDP增速达7%左右--国家信息中心

中国国家信息中心最新研究报告指出，中国并没有进入通货紧缩，只是存在通货紧缩的风险，不应对价格形势估计的过于严重，下药过猛。宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国国内生产总值（GDP）将增长7%左右，2015年财政赤字规模增加到1.65万亿元人民币。

--中国数据：2月汇丰制造业PMI终值跃升至七个月高点，但出口订单恶化

最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。

--中国房地产：2月百城住宅均价环比转升为跌，同比跌幅持续扩大--中指院

中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，2月百城住宅均价再次同比和环比双跌，同比下降3.84%，连续第五个月下跌且跌幅持续扩大；环比则在上月短暂转升后再度下滑，跌0.24%。

--台湾数据：2月汇丰PMI回升至52.1，创五个月高位

2月汇丰PMI值为52.1，创五个月高位，但仍弱于2014年大多数月分。

【金融】

--《综述》降息没有意外惊喜，中国股债市未见大波澜

在上周末中国央行宣布降息后，周一国内股市和债市却没有太多“兴奋感”。因降息时点和力度基本符合预期，以及降息利多已提前预支，使得股债市表现相对平静。

--中国金融：经济下行或进一步影响金融业，银行要加强不良核销流转--银监会

中国银监会主席尚福林日前撰文表示，未来一段时期，经济运行中的困难可能在金融领域进一步显现，要加大呆账自主核销力度，并借助资产证券化、资产流转出售不良贷款。

--银行观点：银行业按揭贷款风险升温，收紧措施成效有待观察--中银香港

香港金融管理局（HKMA）再推新一轮的按揭贷款监管措施，主要为下调物业按揭成数以及供款与入息比率，旨在防范楼市炽热对银行体系构成风险。中银香港经济研究员张文晶周一评论称，银行业的相关风险正在增加，金管局措施效果立竿见影，惟中长期影响仍有待观察。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周可继续申报正/逆回购及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，但逆回购期限仅保留七天一种，最长操作期限较前期缩短。

--中国公开市场：央行1月共进行1,800亿元SLO投放资金，较12月规模大减

中国人民银行日前公告，今年1月共进行了1,800亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。

--中国债市：一年期贷款基础利率LPR报价跌21bp至5.30%，此前央行宣布降息

在中国央行宣布降息后，全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价周一下跌21个基点(bp)至5.30%。

--中国债市动态：降息对现券及IRS影响甚微，利好兑现政策边际效应递减

中国央行时隔三个月后再度降息，但相较此前两次宽松政策，此次银行间市场的热情明显降温，除部分中短券外，周一多数现券收益率及IRS短端在小跌后已逐步回到降息之前的水平，国债期货高开后大跌，机构多选择逢利好兑现。

--中国货币市场：回购利率下行但资金紧意未减，关注明日公开市场操作

中国银行间市场周一早盘主要回购利率下行，但资金面紧势未有任何缓和，央行降息对资金价格几乎没有直接影响。从目前情况来看，节后现金回流对流动性改善助力并不明显，供给依旧较为有限，短期内只能先关注央行公开市场操作情况。

【外汇】

--中国汇市：央行降息促人民币早盘创逾28个月新低，但中间价压制走弱空间

中国人民币兑美元即期周一早盘下跌并续创逾28个月新低，中间价连续第二日走贬，至近四个月低位。交易员称，央行周六降息增大人民币贬值压力，但今日中间价走弱幅度不及预期，亦限制了即期交易的波动幅度，即期继续在跌停板附近窄幅震荡。

--中国外汇：1月人民币对外汇交易7万亿，即期与衍生品占比接近--外管局

中国国家外汇管理局最新公布数据显示，中国外汇市场1月人民币对外汇累计交易7.08万亿元人民币，其中即期和衍生产品交易量分别为3.72万亿和3.36万亿元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创一个月新高，降息利好落地大盘反应偏温和

中国股市沪综指周一收创一个月新高。分析师指出，央行周末降息虽对股市有正面影响，但此前大盘连续上涨已隐含了对此预期，降息消息出台属市场预期之中，故今日盘面对此反应偏温和。预计降息对市场刺激作用在逐渐减弱，但投资者信心将有所增强。

--全球贵金属：中国计划今年推出人民币黄金定盘价--消息人士

据知情人士透露，中国计划今年推出人民币黄金定盘价，该定盘价将通过交易所交易确定。中国作为全球第二大黄金消费国，正力争在黄金定价方面获得更大话语权。

--投行观点：中国天然气价并轨后平均价略降，刺激华润燃气等股价上涨

综合投行报告指出，中国将于4月1日起实现非居民用气价并轨及直供气价放开试点改革，将会令到城市燃气供应商的平均销售价略为下降，消息刺激华润燃气、中国燃气以及新奥能源等股价分别涨逾5-7%。

--中港个股：新华保险终止筹划引入战投，因相关方在重大环节未达一致