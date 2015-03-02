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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:12 BJT

中国公开市场：央行1月共进行1,800亿元SLO投放资金，较12月规模大减

路透上海3月2日 - 中国人民银行日前公告，今年1月共进行了1,800亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。

刊登在央行网站的公告显示，当月在1月19日和21日两日有操作，期限1-6天，其中一天期利率水平较12月明显下降。明细如下：

以下为操作明细：

操作日期 操作方向 期限 交易量 加权平均中标利率

1月19日 投放流动性 1天 200亿元 2.63%

1月21日 投放流动性 2-6天 1,600亿元 3.66%

中国人民银行去年12月SLO操作明细，可点选 。

中国央行在2013年初创设SLO，并在当年10月进行了首次操作。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。

其他创新型金融工具中，还包括常备借贷便利(SLF)和中期借贷便利(MLF)操作。(完)

参看详情，可点选央行网站 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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