版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:12 BJT

《交易视点》台债观望10年券标售，五年券可能反弹--永丰金证券

路透台北3月2日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，本周美国即将公布非农数据，以及央行标售1,300亿台币的定存单，将是观察的重点。市场还是深怕今年以来财政部的截标动作难免，令买家观望。3月10日财政部将标售10年期104/5期公债，目标金额400亿台币。

目前各方对国际板美元债的发行高峰，使得寿险业对中长券的需求不佳，多所疑虑，此外市场也对财政部的截标动作多所不满。台债五年和10年公债的利差平均在45-47基点，不过目前已经扩大到61-62基点。不排除未来短券殖利率可能会有走高的反应，两者利差由宽趋窄。

五年券 区间预期在0.96%至1.04%。十年券104/5 区间预期在1.53%至1.63%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐