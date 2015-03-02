港报财经评论：减息转移财富，内银基建股受惠--信报3月2日

减息转移财富，内银基建股受惠/ 习广思

周末人民银行忽然减息0.25厘，由于外围无市，今次减息的效应应完整地反映在今天的股市。跟上月5日降准不同，那天是周四，降准消息于黄昏公布后，香港夜期及新加坡的富时中国A50期指大升，当中已吸收了不少利好刺激，令翌日港股只得高开低收的收场。今次人行的减息声明指出，当前物价涨幅处于历史低位，为适当使用利率工具提供了空间，此次利率调整的重点就是要继续发挥好基准利率的引导作用，进一步巩固社会融资成本下行的成果，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。

今次减息的声明及记者答问，跟去年11月21日的减息声明加多了对物价处于历史低位的理由，明显地，人行已对通缩的风险提高了警觉，这与人行主理的《金融时报》上周发表的两篇署名文章提出通缩已近的论点及解决的建议颇为接近。在油价仍处每桶50美元附近，其他商品也未见大幅反弹回升，中国内地通缩压力仍在，欧罗区及日本的量宽政策会继续向世界输出通缩，面对此大格局，中国内地继续减息及降准将无可避免。宽松的货币政策，结果是把储蓄者的财富转移到借贷人手上，把资金由安全的存款转投较高风险的投资以争取回报。所以，减息对资金需求大的企业最受惠，例如内房及基建公司。至于存款利率上限提升至基准存款率的1.3倍，银行可能要出较高息率增存款，令息差受压，但整体经济若改善，内银股亦可得益。

更重要的是，在经济不景时，银行更需赚钱以填补股本，有了股本才能增加贷款。相信中央可能在下阶段放宽对内银的一些监管要求，这会对内银的盈利有利。香港楼市持续炽热，金管局上周连出三招，推出第七轮针对楼市的逆周期措施，出手之重、涵盖范围之广，被业界形容为历来“最辣”。新措施主要针对楼价700万港元以下的中、小型住宅单位，自住物业的最高按揭成数划一下降至60%。主要屋苑成交价至少75%以上都是700万港元以下物业，即大部分准买家都受到影响。(B01)