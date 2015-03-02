韩国个股：三星推出新款Galaxy S手机，挑战苹果

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透首尔/巴塞罗纳3月1日 - 韩国三星电子 推出最新款Galaxy S智能手机，以从苹果 手中夺回全球智能手机市场的王座。这款手机外壳采用航空级金属，机身纤薄。
Galaxy S6及其曲面版，对于三星扭转智能手机营收不断下滑的局面非常关键。三星2014年获利三年来首次下降。
据估计，苹果去年末超过三星，成为全球最大的智能手机厂商。由于大屏幕iPhone 6和6 Plus销售强劲，苹果iPhone去年第四季创出了7,450万部的纪录销量。
据市场研究机构Counterpoint，三星先前的旗舰机型Galaxy S5在开始全球销售的第二个月，销量就不及苹果的iPhone 5S。
三星周日在世界移动通信大会上推出的Galaxy S6，将于4月10日上市，这是该公司历史上最重要的产品发布之一。
三星尚未披露价格以及将在哪里首发，但在周日表示，新机将在20个国家销售。
新机的突出特点包括，外壳使用重量很轻的航空金属材料，前面与后面均采用康宁 的Gorilla Glass玻璃。
Galaxy S6升级了以前版本的摄像头以及屏幕，并取消了许多不受欢迎的三星预置软件应用(APPs)。分析师表示，Galaxy S6以及Galaxy S6 Edge均将采用三星的新型64位元14纳米(奈米)Exynos处理器。(完)
(编译 张涛；审校 李婷仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率