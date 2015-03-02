韩国个股：三星推出新款Galaxy S手机，挑战苹果

路透首尔/巴塞罗纳3月1日 - 韩国三星电子 推出最新款Galaxy S智能手机，以从苹果 手中夺回全球智能手机市场的王座。这款手机外壳采用航空级金属，机身纤薄。

Galaxy S6及其曲面版，对于三星扭转智能手机营收不断下滑的局面非常关键。三星2014年获利三年来首次下降。

据估计，苹果去年末超过三星，成为全球最大的智能手机厂商。由于大屏幕iPhone 6和6 Plus销售强劲，苹果iPhone去年第四季创出了7,450万部的纪录销量。

据市场研究机构Counterpoint，三星先前的旗舰机型Galaxy S5在开始全球销售的第二个月，销量就不及苹果的iPhone 5S。

三星周日在世界移动通信大会上推出的Galaxy S6，将于4月10日上市，这是该公司历史上最重要的产品发布之一。

三星尚未披露价格以及将在哪里首发，但在周日表示，新机将在20个国家销售。

新机的突出特点包括，外壳使用重量很轻的航空金属材料，前面与后面均采用康宁 的Gorilla Glass玻璃。

Galaxy S6升级了以前版本的摄像头以及屏幕，并取消了许多不受欢迎的三星预置软件应用(APPs)。分析师表示，Galaxy S6以及Galaxy S6 Edge均将采用三星的新型64位元14纳米(奈米)Exynos处理器。(完)