港报财经评论：国指酝酿突破，内险助力最强--经济日报2月28日

恒指本周总计录得0.04%跌幅，至24,823；国指则录得1%升幅，至12,185，市况由蓝筹业绩及A股表现主导。重磅港资地产股、汇丰 、恒生银行 已在本周分别交了成绩表，下周始将进入国企股公布业绩高潮，以及两会召开前夕国策消息料频发，市场将更为聚焦国指的走势。恒指昨日试图再挑战25,000，最高见25,101，收报24,823，未能收高，相信与政府加辣控楼市有关。恒指突破25,000尚无把握，3月寄望落在国企身上。中期阻力在12,400，以A股慢牛趋势发展，国指反覆趋确认突破12,400阻力是年内迟早事，突破之后，将目标上移至14,000，这也是去年已预计过的目标位。当然，A股也有波动的一面。年内买卖策略宜参考11,000的中期支持水平，失守，逢回吐可收集。 国指要向上突破，离不开几类攻坚股份，一是内银股，二是内险股，三是资源股；判断目前形势，内险股最为靠得住。一来业绩靠谱，据保监会副主席周延礼2月13日在出席《中国保险业竞争力报告（2014）》蓝皮书发布会时透露，保险业1月预计利润比去年同期增加216.18亿港元，约为333.63亿港元，同比增长184.07%。国寿 、平保 、中国太保 、新华保险 四大上市险企旗下的寿险业务，合计实现保费收入1,786.71亿港元，同比增长11.58%。这是在2014年基数较高的情况录得，增速已比预期为佳。政策上，无疑是推动力，如保险业新“国十条”和《关于加快发展商业健康保险的若干意见》的发布。此外，资金运用改革的继续深化。股市畅旺，中国内地资本市场的加快开放，今年内险股佳绩仍可望延续。 当中，平保去年以来一直较为看好，原因不再详述，图显示，去年破降轨乃强烈突破讯号，至少上至95港元才遇较强阻力，昨报收86.25港元。国寿在相对落后下，也是今年的优先选择。最新据大和将其目标价由23.5港元上调至42港元的建基原因指，自公司去年5月完成改善团队质素后，其代理表现出强劲的复苏，在4月至年底之间，团队人数又增加了33%，规模扩张有利提高生产力，一扭过去几年跑输同业的劣势。(B05)