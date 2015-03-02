港报财经评论：国指酝酿突破，内险助力最强--经济日报2月28日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
国指酝酿突破，内险助力最强/ 林瑞芬
恒指本周总计录得0.04%跌幅，至24,823；国指则录得1%升幅，至12,185，市况由蓝筹业绩及A股表现主导。重磅港资地产股、汇丰 、恒生银行 已在本周分别交了成绩表，下周始将进入国企股公布业绩高潮，以及两会召开前夕国策消息料频发，市场将更为聚焦国指的走势。恒指昨日试图再挑战25,000，最高见25,101，收报24,823，未能收高，相信与政府加辣控楼市有关。恒指突破25,000尚无把握，3月寄望落在国企身上。中期阻力在12,400，以A股慢牛趋势发展，国指反覆趋确认突破12,400阻力是年内迟早事，突破之后，将目标上移至14,000，这也是去年已预计过的目标位。当然，A股也有波动的一面。年内买卖策略宜参考11,000的中期支持水平，失守，逢回吐可收集。 国指要向上突破，离不开几类攻坚股份，一是内银股，二是内险股，三是资源股；判断目前形势，内险股最为靠得住。一来业绩靠谱，据保监会副主席周延礼2月13日在出席《中国保险业竞争力报告（2014）》蓝皮书发布会时透露，保险业1月预计利润比去年同期增加216.18亿港元，约为333.63亿港元，同比增长184.07%。国寿 、平保 、中国太保 、新华保险 四大上市险企旗下的寿险业务，合计实现保费收入1,786.71亿港元，同比增长11.58%。这是在2014年基数较高的情况录得，增速已比预期为佳。政策上，无疑是推动力，如保险业新“国十条”和《关于加快发展商业健康保险的若干意见》的发布。此外，资金运用改革的继续深化。股市畅旺，中国内地资本市场的加快开放，今年内险股佳绩仍可望延续。 当中，平保去年以来一直较为看好，原因不再详述，图显示，去年破降轨乃强烈突破讯号，至少上至95港元才遇较强阻力，昨报收86.25港元。国寿在相对落后下，也是今年的优先选择。最新据大和将其目标价由23.5港元上调至42港元的建基原因指，自公司去年5月完成改善团队质素后，其代理表现出强劲的复苏，在4月至年底之间，团队人数又增加了33%，规模扩张有利提高生产力，一扭过去几年跑输同业的劣势。(B05)
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人民币又跌，航空股添压/ 余少文
内地股市急升过后呈现反覆，国企指数亦见偏软，但见人民币昨日再度显着下跌，新一轮贬值或要开始，小心航空股的滙兑亏损扩大。A股昨日反覆靠稳，惟A股市场观望气氛浓厚，除了假期因素外，下周召开的全国人大和政协会议也是观望焦点。国企指数亦受影响，全日跌41点或0.3%，收报12,185点，成交额151亿港元，只有35%主板H股可以逆市上升；至于红筹指数下跌14点或0.3%，收报4,657点，成交额54亿港元。 国指前日升破三角形后，昨日原地踏步，兼且出现“射击之星”，表现确实令人失望，但只要不跌穿12,000点，升势应可持续下去，加上10周平均线也是过去一个月的支持位，只等指数升破12,400点。希望下周的全国人大和政协会议可以成为催化剂，又或有政策出台，尤其通胀阴霾或可以推动中央保持流动性充裕。不过，在两会前夕，人民银行昨日将人民币对外滙的中间价显着贬值，1美元兑人民币中间价升至6.1475人民币，较上日升了98个点子。内地媒体指是人民币四个月低位，也导致即期滙率裂口下跌，人民币即期滙率降至6.2694人民币，如按彭博数据显示则是两年多低位，较中间价中折让幅度达1.98%，逼近跌停綫。 由于中央在去年上半年曾将人民币贬值，当时即期滙率由1美元兑人民币6.0406人民币升至6.2598人民币，即人民币下跌3.6%。而到去年10月底人民币结束反弹，再次踏入贬值之路，过去一个月曾横行整固，到昨日又出现下跌走势，四个月下跌约2.6%，故中央今期将人民币贬值的行动应未结束，如按去年的五个月贬值走势，今期贬值期如相同，则会在3月中下旬才结束；又如跟去年贬值幅度相若，则仍要贬值多一些。过去讲过，中国经济下行压力大，加上美元走强，不少国家要透过量化宽松或减息来刺激经济，从而令当地货币贬值，是央行去年底减息的其中一个原因。故在内地经济未见好转下，以及面对外围大量放水围堵，人民币贬值应未结束。(B04)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率