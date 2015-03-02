港报社评：美食车开动需新思维，处理得宜可成风景线--明报3月2日

想不到《财政预算案》短短不到百字的美食车（Food Truck）内容如惊鸿一瞥却引起社会热烈讨论，除了不负＂食在香港＂的美名，客观上也说明，牵涉民生的议程依然受到注目。不过，在财政司长曾俊华宣读之后，政府内部究竟由哪些部门具体研究和执行，出现一阵子＂踢皮球＂之风，曾俊华说是由商务及经济发展局负责，但商经局则说＂与我无关＂。到了后来始见尘埃落定，商经局牵头，与其他相关部门共同研究，希望这一＂研究＂勿以拖拉告终，因为这事不仅有利于本地消费者及外来游客，更可成为香港的流动风景线--在海滨之旁、在公园之边、在闹巿的一角，轻谈浅酌一尝充满本土特色的各式美食，体现＂东方之珠＂的多层次魅力。

就美食车的讨论，来自我城在自身发展过程中的种种印记，包括充满庶民风味的各式食物，从鸡蛋仔到鱼蛋猪皮，还有是早已登堂入舖的车仔面。这些讨论虽然不一定有助推动美食车成真，但是人们众口一辞的言论，反映了于此刻而言，美食车不会受到大部分巿民反对，政府能够做到的便是在法例上的规管，力求既有规矩但不过度扰民。

早前农历新年期间，西九龙几个地点都出现过夜巿，其后一度因为规管问题引起冲突，相信特区政府也注意到这情况。如何在＂便民/利民＂与＂规管/限制＂之间取得平衡，是管治的最大艺术。从目前情况看来，若根据现行条例，美食车如果依据外地尤其是美加的营运要求，即明火煮食，大门早就关上，因为现时流动小贩牌照注明不可售卖熟食，而美加的美食车的要旨却恰恰在于现炒现卖，新鲜热辣由车上厨师送到顾客面前。此外，香港政府还有其他各样要求，运输署对于上设明火的车辆规限、有关公共卫生的要求、机电署对气体装置的处理，之后是废水废物处理，这都必须一一考虑。然而，这些规定，并不等于把美食车之路一刀切断，应是根据现行条例，以崭新思维处理。

于具体操作而言，类似美食车之类的意念，更可以视作创业阶梯。有说若要办一辆美食车可能要逾百万元，然而事实是否即为如此--车辆是否必须全新、厨具是否也需新簇簇才可？相对于租金大幅上升的当下时代，相信第一笔美食车的成本，必然比诸在街上开店为低。当政府上下都在谈论年轻人创业，美食车也许是一条出路。(A04)