《美国上市公司业绩公布日程表》--3月2日至3月9日

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
汤森路透2月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 3月 2日 BMO Q4 2014 Endo International PLC 3月 2日 AMC Q4 2014 Mylan Inc 3月 2日 AMC Q4 2014 Nabors Industries Ltd 3月 3日 BMO Q2 2015 Autozone Inc 3月 3日 BMO Q4 2015 百思买(Best Buy Co Inc) 3月 4日 13:00 Q3 2015 Brown-Forman Corp 3月 4日 AMC Q3 2015 H & R Block Inc 3月 4日 BMO Q4 2014 PetSmart Inc 3月 4日 Q4 2014 Progressive Corp 3月 5日 BMO Q2 2015 Costco Wholesale Corp 3月 5日 BMO Q1 2015 Joy Global Inc 3月 5日 BMO Q4 2014 Kroger Co 3月 6日 BMO Q4 2014 Staples, Inc. 3月 9日 AMC Q4 2015 Urban Outfitters Inc 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)