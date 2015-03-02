港报社评：自由行须理顺，捣乱不能容--星岛日报3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
特首梁振英今天赴京列席两会会议，将与中央商讨收紧自由行及＂一签多行＂等政策，希望调节内地民众来港人数，纾缓社会压力。
内地需求如此庞大，市场本身形成一股巨大力量，千军万马式的水货＂地下贸易＂没可能禁绝；此外，香港邻近地区如深圳等，不少居民定期来港采购日用品，已成为生活一部分，要管制并不容易。
两地政府可在几方面做工夫，以改善目前情况︰一是加强管制水货活动，内地铁腕打击水货客，香港当局同时在水货黑点维持秩序；二是取缔内地违规廉价游港团，减少变相＂零团费＂旅客来港。但看来作用不会很大。
由于人民币兑港元转弱，来港购物已不廉宜，而不少内地旅客转往欧洲及其他国家旅游购物，自由行和一签多行来港渐呈跌势，即使两地政府不推出新措施，入境人数也自然放缓。再者，广州保税区实体点最近已试点开张，顾客可购买免进口税物品，此例一开，部分人就毋须来港购物。由此观之，当局应否大力扭紧来港内地旅客的＂水喉＂，给零售业吹淡风，实在值得三思。
昨天元朗爆发＂反水客＂冲突，发动的团体振振有词说是为元朗居民发声，但种种迹象显示，他们只是以此为藉口，在＂占中＂之后举起另一支旗帜制造事端，目的是冲击社会秩序，延续已渐渐低沉的街头斗争。
这些团体都是近年在不同事件＂玩冲击＂的常客，包括热血公民、城邦派的＂雄狮团＂、本土行动组、勇武前线等，他们在占领期间在旺角与龙和道表现激烈。到学生退场后，他们又在旺角搞＂鸠呜＂，晚晚捣乱，直至势孤力弱才悄悄收兵，但余兴未尽，遂以＂反水客＂口号纠集激进市民先后于上水、屯门、沙田等冲击店铺和商场，令警方疲于奔命，居民大受滋扰。
这些激进行动视法律如无物，并蓄意挑起内地与香港的矛盾，对经济和政治稳定都造成损害，此现象不容再继续，当局必须以铁腕遏止。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率