港报社评：自由行须理顺，捣乱不能容--星岛日报3月2日

特首梁振英今天赴京列席两会会议，将与中央商讨收紧自由行及＂一签多行＂等政策，希望调节内地民众来港人数，纾缓社会压力。

内地需求如此庞大，市场本身形成一股巨大力量，千军万马式的水货＂地下贸易＂没可能禁绝；此外，香港邻近地区如深圳等，不少居民定期来港采购日用品，已成为生活一部分，要管制并不容易。

两地政府可在几方面做工夫，以改善目前情况︰一是加强管制水货活动，内地铁腕打击水货客，香港当局同时在水货黑点维持秩序；二是取缔内地违规廉价游港团，减少变相＂零团费＂旅客来港。但看来作用不会很大。

由于人民币兑港元转弱，来港购物已不廉宜，而不少内地旅客转往欧洲及其他国家旅游购物，自由行和一签多行来港渐呈跌势，即使两地政府不推出新措施，入境人数也自然放缓。再者，广州保税区实体点最近已试点开张，顾客可购买免进口税物品，此例一开，部分人就毋须来港购物。由此观之，当局应否大力扭紧来港内地旅客的＂水喉＂，给零售业吹淡风，实在值得三思。

昨天元朗爆发＂反水客＂冲突，发动的团体振振有词说是为元朗居民发声，但种种迹象显示，他们只是以此为藉口，在＂占中＂之后举起另一支旗帜制造事端，目的是冲击社会秩序，延续已渐渐低沉的街头斗争。

这些团体都是近年在不同事件＂玩冲击＂的常客，包括热血公民、城邦派的＂雄狮团＂、本土行动组、勇武前线等，他们在占领期间在旺角与龙和道表现激烈。到学生退场后，他们又在旺角搞＂鸠呜＂，晚晚捣乱，直至势孤力弱才悄悄收兵，但余兴未尽，遂以＂反水客＂口号纠集激进市民先后于上水、屯门、沙田等冲击店铺和商场，令警方疲于奔命，居民大受滋扰。

这些激进行动视法律如无物，并蓄意挑起内地与香港的矛盾，对经济和政治稳定都造成损害，此现象不容再继续，当局必须以铁腕遏止。(A05)