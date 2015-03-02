港报社评：粗暴赶客不可取，勿让鸡蛋变高墙--信报3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
内地旅客自由行乃一把双刃剑，既有利，亦有弊；利益所在当然是促进香港经济贸易，特别为旅游业和零售业带来勃勃生机，弊处则陆陆续续浮现出来，包括交通挤迫、租金推高以及市民日常生活备受滋扰。
行政会议召集人林焕光则指出，不应该以赶客的态度，粗暴而不合理地对待旅客。他明白有些购物旺区由于消费者过多而令市民反感，促请政府尽快解决问题，在边境地区兴建大型购物中心以助疏导。
反水货客也好，反自由行也罢，示威者的诉求显然已得到高度关注，甚至得到不少认同，然而可堪商榷的问题乃在于，粗暴赶客的手段可取吗？答案当然是否定的。旅客不论来自何国何省何乡，皆不应受到不礼貌的粗暴对待；做生意的商家，也不该平白受所谓光复行动影响而无辜受害，迫于无奈落闸休业避免蒙受不必要的损失。
同一道理，一次又一次的＂光复＂，两次再三次的＂扞卫＂，周而复始的粗暴赶客，会不会造成反效果？机会无疑是极大的，示威者不得不三思。
基于水货客滋扰民生日益严重，特首梁振英将会在即将举行的人大政协两会期间与中央官员商讨，检视自由行及＂一签多行＂政策。检视现行政策无疑是最可行的解决办法，若然能够为＂一签多行＂设限，效果肯定比示威者吵闹赶客好得多。此外，在边境地区设立大型购物中心，方便专程来港购物的内地旅客，亦不失为纾缓人流的可行方案。
总而言之，反水货客的诉求人人听得明白，特区政府好说歹说也摆出了姿态将会在政策上作出回应，示威者绝不应该再以激烈手段抢占眼球，更加不应妨碍小市民的日常生活。鸡蛋一旦变作高墙，只会把自己推往民意的对立面，徒把自己也变成犯众憎。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率