港报社评：粗暴赶客不可取，勿让鸡蛋变高墙--信报3月2日

内地旅客自由行乃一把双刃剑，既有利，亦有弊；利益所在当然是促进香港经济贸易，特别为旅游业和零售业带来勃勃生机，弊处则陆陆续续浮现出来，包括交通挤迫、租金推高以及市民日常生活备受滋扰。

行政会议召集人林焕光则指出，不应该以赶客的态度，粗暴而不合理地对待旅客。他明白有些购物旺区由于消费者过多而令市民反感，促请政府尽快解决问题，在边境地区兴建大型购物中心以助疏导。

反水货客也好，反自由行也罢，示威者的诉求显然已得到高度关注，甚至得到不少认同，然而可堪商榷的问题乃在于，粗暴赶客的手段可取吗？答案当然是否定的。旅客不论来自何国何省何乡，皆不应受到不礼貌的粗暴对待；做生意的商家，也不该平白受所谓光复行动影响而无辜受害，迫于无奈落闸休业避免蒙受不必要的损失。

同一道理，一次又一次的＂光复＂，两次再三次的＂扞卫＂，周而复始的粗暴赶客，会不会造成反效果？机会无疑是极大的，示威者不得不三思。

基于水货客滋扰民生日益严重，特首梁振英将会在即将举行的人大政协两会期间与中央官员商讨，检视自由行及＂一签多行＂政策。检视现行政策无疑是最可行的解决办法，若然能够为＂一签多行＂设限，效果肯定比示威者吵闹赶客好得多。此外，在边境地区设立大型购物中心，方便专程来港购物的内地旅客，亦不失为纾缓人流的可行方案。

总而言之，反水货客的诉求人人听得明白，特区政府好说歹说也摆出了姿态将会在政策上作出回应，示威者绝不应该再以激烈手段抢占眼球，更加不应妨碍小市民的日常生活。鸡蛋一旦变作高墙，只会把自己推往民意的对立面，徒把自己也变成犯众憎。(A02)