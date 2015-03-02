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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 09:33 BJT

中国股市：沪综指开盘上涨，因上周末中国降息

路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周一开盘上涨，因上周末中国降息。不过该次降息基本符合市场的预期，股市仅以小涨回应。

开盘时，沪综指 报3,332.721点，涨22.418点或0.68%；上证银行股指数 和地产类指数 分别上涨0.43%和1.81%。

沪深300指数期货主力3月合约 开盘涨1.11%，之后涨幅有所缩减。

央行上周六晚间宣布，自3月1日（上周日）起，下调金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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