港报社评：人行再减息 预防针变积极宽松--经济日报3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
人民银行在周末突减息，相比去年11月的预防性减息，现时内地正面对通缩、内需不振、经济活力弱等难题，经济下行压力续增，令人行对放松货币转趋积极，松货币手段势续来。
人行虽强调减息并非货币政策取向改变，惟相比去年11月的预防性减息，今次减息反映当局心态已变，由消极预防下滑转变为积极用宽松货币撑经济。
人行上次打减息＂预防针＂后，内地经济下行压力仍有增无减，令人行不得不跟进其他国家的央行，加入积极放松货币力撑经济的行列。惹人行担忧的应至少有三方面。
其一，通缩压顶。内地通缩阴霾已杀至埋身，人行去年11月减息后，内地物价跌势不单未止跌还加剧，1月份内地通胀跌至0.8%的5年新低，今年物价料易跌难升，不得不如欧日等国放水抗通缩，以免通缩成形，那经济更难救。
其二，内需续缓。今年撑经济不能靠外需，必须靠内部消费带动，但内地春节黄金周已呈＂旺丁不旺财＂的不妙势头，期内消费增长仅11%，较深受金融海啸打击的2009年春节的增长13.8%更差。在内地经济前景不明朗、人币持续弱势下，内需恐续趋缓。
其三，经济乏力。昨公布的官方2月份内地制造业采购经理指数（PMI）仅49.9，已连续第二个月低于50的盛衰分界线，若制造业续陷收缩，势冲击投资与就业，中央一向视就业为经济、社会稳定最重要指标，不容有失。
正因经济诸般负面压力持续发酵，人行不得不转守为攻，积极推更多宽松货币政策撑经济。虽然今次减息后，内地1年期贷款利率已降至5.35厘，逼近金融海啸时期的低位5.31厘，但今年内再减息一至两次机会仍高，而仍处高位的存款准备金率，调降次数可能更多。
除一刀切措施外，人行将更多采定向宽松措施救经济，此既免一刀切放水过度，又可主力扶持中央重视的行业，如近期多家城市商业银行等中小型金融机构获人行定向降准，以撑中小企与三农等经济薄弱环节，此将成宽松政策主力，以阻经济失速，跌出祸来。(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率