港报社评：警方须果断执法 遏止反水货暴行--文汇报3月2日

昨日元朗区的反水货客游行，因为示威者动粗和挑衅攻击，最终演变成暴力冲突。反水货行动的暴力程度日趋严重，如果法律不予制裁，违法扰民只是零成本，势必助长反水货冲击行动的嚣张气焰。

游行由＂热血公民＂等带有浓厚所谓＂本土色彩＂的团体策动，规模一次比一次大，扰民程度一次比一次严重。昨日在元朗的反水货行动示威者，不仅围堵店舖、指骂市民，更超越警方批准的游行范围，堵塞交通要道，故意挑衅市民引发肢体冲突，有人明目张胆包围干扰维持治安的警员，甚至出手袭警。这无法无天的一幕，犹如重演＂占中＂街头战，再次令香港的法治面临严峻挑战。

针对边境地区游客多，影响当地市民的问题，本港社会各界呼吁要理性慎重处理，并提出调整自由行人数、兴建边境购物城等措施来纾缓。但是，煽动反水货游行的激进组织根本不是要解决矛盾，而是居心叵测利用水货客问题反自由行，制造事端，要把内地游客拒之门外，挑拨两地民众关系，造成香港人不欢迎内地同胞的假象，以激化两地矛盾。香港自沙士后能够保持十多年的经济繁荣、就业充分，正正受惠于内地游客带来的强劲消费力。

香港是法治之区，任何表达意见的方式都要合法，警方绝不能容忍暴力冲击行为，必须果断执法，这是遏止反水货违法暴力行动最有效、最根本的方法。困扰香港79天的＂占领行动＂，最终以失败告终，一个重要原因就是警方恪尽职守，坚持严明、文明、专业执法，恢复了香港的法治和秩序。如今，警方同样应将反水货行动的煽动者、施暴者，依法一一缉拿归案，并迅速提出检控，以示维护法治的决心。受影响的商户应联合起来向搞事者索偿，让其付出沉重经济代价，双管齐下，才能防止反水货行动泛滥成灾。(A04)