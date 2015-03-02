港报社评：警方须果断执法 遏止反水货暴行--文汇报3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
昨日元朗区的反水货客游行，因为示威者动粗和挑衅攻击，最终演变成暴力冲突。反水货行动的暴力程度日趋严重，如果法律不予制裁，违法扰民只是零成本，势必助长反水货冲击行动的嚣张气焰。
游行由＂热血公民＂等带有浓厚所谓＂本土色彩＂的团体策动，规模一次比一次大，扰民程度一次比一次严重。昨日在元朗的反水货行动示威者，不仅围堵店舖、指骂市民，更超越警方批准的游行范围，堵塞交通要道，故意挑衅市民引发肢体冲突，有人明目张胆包围干扰维持治安的警员，甚至出手袭警。这无法无天的一幕，犹如重演＂占中＂街头战，再次令香港的法治面临严峻挑战。
针对边境地区游客多，影响当地市民的问题，本港社会各界呼吁要理性慎重处理，并提出调整自由行人数、兴建边境购物城等措施来纾缓。但是，煽动反水货游行的激进组织根本不是要解决矛盾，而是居心叵测利用水货客问题反自由行，制造事端，要把内地游客拒之门外，挑拨两地民众关系，造成香港人不欢迎内地同胞的假象，以激化两地矛盾。香港自沙士后能够保持十多年的经济繁荣、就业充分，正正受惠于内地游客带来的强劲消费力。
香港是法治之区，任何表达意见的方式都要合法，警方绝不能容忍暴力冲击行为，必须果断执法，这是遏止反水货违法暴力行动最有效、最根本的方法。困扰香港79天的＂占领行动＂，最终以失败告终，一个重要原因就是警方恪尽职守，坚持严明、文明、专业执法，恢复了香港的法治和秩序。如今，警方同样应将反水货行动的煽动者、施暴者，依法一一缉拿归案，并迅速提出检控，以示维护法治的决心。受影响的商户应联合起来向搞事者索偿，让其付出沉重经济代价，双管齐下，才能防止反水货行动泛滥成灾。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率