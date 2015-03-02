重发-日本数据：2月制造业PMI终值为51.6低于1月，但为连续九个月扩张

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
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路透东京3月2日 - 周一公布的一项调查显示，2月日本制造业活动扩张速度略为放缓，因国内订单失去些许动能，但海外出口需求更加强劲，表明制造业将持续扩张。
Markit/JMMA日本2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.6，略高于初值的51.5，但低于1月的52.2。
该指数连续第九个月处于荣枯分水岭50的上方。
产出分项指数为53.5，高于初值的52.7。
新订单指数连续第八个月上升，增速也较1月时快。
上周公布的另一项政府数据显示，日本1月制造业产出增速为将近四年来最快，因企业增加国内支出，且在新兴市场赢得更多订单，暗示出口将使得经济保持温和复苏。
日本周五公布的数据显示，1月家庭支出降幅超过预期，零售销售七个月来首次下滑。这表明日本央行的大规模刺激举措尚未让消费性确信通胀将稳步回升。 (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)