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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 09:40 BJT

重发-日本数据：2月制造业PMI终值为51.6低于1月，但为连续九个月扩张

(重发以补上英文链接)

路透东京3月2日 - 周一公布的一项调查显示，2月日本制造业活动扩张速度略为放缓，因国内订单失去些许动能，但海外出口需求更加强劲，表明制造业将持续扩张。

Markit/JMMA日本2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.6，略高于初值的51.5，但低于1月的52.2。

该指数连续第九个月处于荣枯分水岭50的上方。

产出分项指数为53.5，高于初值的52.7。

新订单指数连续第八个月上升，增速也较1月时快。

上周公布的另一项政府数据显示，日本1月制造业产出增速为将近四年来最快，因企业增加国内支出，且在新兴市场赢得更多订单，暗示出口将使得经济保持温和复苏。

日本周五公布的数据显示，1月家庭支出降幅超过预期，零售销售七个月来首次下滑。这表明日本央行的大规模刺激举措尚未让消费性确信通胀将稳步回升。 (完)
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