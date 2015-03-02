《独家新闻》Science Applications将以7.9亿美元收购同业Scitor

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透3月1日 - 向政府提供信息技术和工程服务的Science Applications International Corp(SAIC) 周日表示，将以7.9亿美元现金收购规模较小的同业Scitor Corp。
SAIC在2013年剥离了旗下的Leidos Holding Inc，这次交易旨在增加向情报和空军市场提供的服务。SAIC的市值为25亿美元。
Scitor由私募股权投资公司Leonard Green & Partners LP所有。该交易最初由路透于周日报导，预计将于5月完成。
总部位于美国弗吉尼亚州雷斯顿的Scitor提供工程和管理咨询服务，客户包括情报机构、国防部和其他联邦、州和地方机构，以及商界企业。Leonard Green于2007年收购该公司，收购金额未予披露。
Sagent Advisors LLC和Latham & Watkins LLP为Scitor提供咨询服务，SAIC则由花旗集团 和Arnold & Porter LLP提供顾问服务。(完) (编译 王颖; 审校 李春喜)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透5月2日 - 石油巨头BP Plc公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
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