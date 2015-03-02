《独家新闻》Science Applications将以7.9亿美元收购同业Scitor

路透3月1日 - 向政府提供信息技术和工程服务的Science Applications International Corp(SAIC) 周日表示，将以7.9亿美元现金收购规模较小的同业Scitor Corp。

SAIC在2013年剥离了旗下的Leidos Holding Inc，这次交易旨在增加向情报和空军市场提供的服务。SAIC的市值为25亿美元。

Scitor由私募股权投资公司Leonard Green & Partners LP所有。该交易最初由路透于周日报导，预计将于5月完成。

总部位于美国弗吉尼亚州雷斯顿的Scitor提供工程和管理咨询服务，客户包括情报机构、国防部和其他联邦、州和地方机构，以及商界企业。Leonard Green于2007年收购该公司，收购金额未予披露。

Sagent Advisors LLC和Latham & Watkins LLP为Scitor提供咨询服务，SAIC则由花旗集团 和Arnold & Porter LLP提供顾问服务。(完) (编译 王颖; 审校 李春喜)