《交易视点》中国债市将延续牛市行情，节奏料受资金利率扰动--中信证券

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月2日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，本次降息后未来或仍将有1-2次降准的可能性，债券市场将延续牛市行情、风险不大，但下行空间和节奏仍然受资金利率波动的干扰，建议控制仓位、灵活操作。
前瞻地看，虽然汇丰PMI初值超预期回升，但主要受大宗商品价格低位徘徊带来的原材料补库存需求所致，持续时间料将较短，与此同时，终端需求低迷，通缩风险加剧，M2和社融增速持续下滑，显示信用自我收缩，货币政策力度不足。
政策层面，与我们此前的分析一致，在通缩压力加剧的情况下，央行希望通过本次降息进一步缓解实体经济融资成本压力并维持“中性适度”的货币金融环境。
由于近期人民币贬值预期仍在加剧，外汇占款短期内仍难见起色，在通胀维持低位以及外生流动性匮乏的情况下，宽松政策周期仍将延续。
中国央行宣布，自3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。
**通胀数据将进一步走低**
通胀方面，食品价格的高频数据显示，2月份食品价格涨幅与1月份基本持平，显着低于春节月份食品价格涨幅，预计2月份食品价格环比涨幅为1.0%，非食品价格涨幅为0.1%，CPI同比增速在0.6-0.8%。
同时，PPI环比跌幅小幅收窄至-0.7%附近，同比增速进一步下行至-4.8%附近。前瞻地看，通胀数据将进一步走低。
历史经验表明，货币增速和经济增长是最重要的影响变量。其中，货币增速通常领先CPI增速6-12个月，去年下半年M2和社融增速在持续下滑，同时，经济增长也明显下滑，未来CPI有进一步下行的风险。
从环比数据来看，目前CPI环比折年率在-2%附近，而PPI环比折年率更达-10.0%附近，通缩压力仍然较大。
**PMI小幅反弹，可持续性不强**
在企业盈利改善、补库存需求恢复的推动下，PMI指数出现小幅反弹；得益于支持小微企业政策的出台，中小企业的回升力度更显着。
不排除经济出现2-3月回升的可能性，但是，中采PMI的回升相对偏弱，补库存需求通常持续时间不长，经济企稳的持续性还依赖终端需求的恢复，而房地产、制造业和基建投资均受限制。
不仅如此，最近几个月的M2和社融增速继续下滑，显示信用自我收缩的情况；同时，与2008年三四季度以及2012年一二季度相比，货币政策的力度明显不足。
我们认为终端需求仍然疲弱，而货币政策有待进一步宽松，如果短期经济出现反弹，并不改变债券市场的趋势，收益率出现回调则是加仓的好机会。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率