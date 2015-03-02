《交易视点》中国债市将延续牛市行情，节奏料受资金利率扰动--中信证券

路透上海3月2日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，本次降息后未来或仍将有1-2次降准的可能性，债券市场将延续牛市行情、风险不大，但下行空间和节奏仍然受资金利率波动的干扰，建议控制仓位、灵活操作。

前瞻地看，虽然汇丰PMI初值超预期回升，但主要受大宗商品价格低位徘徊带来的原材料补库存需求所致，持续时间料将较短，与此同时，终端需求低迷，通缩风险加剧，M2和社融增速持续下滑，显示信用自我收缩，货币政策力度不足。

政策层面，与我们此前的分析一致，在通缩压力加剧的情况下，央行希望通过本次降息进一步缓解实体经济融资成本压力并维持“中性适度”的货币金融环境。

由于近期人民币贬值预期仍在加剧，外汇占款短期内仍难见起色，在通胀维持低位以及外生流动性匮乏的情况下，宽松政策周期仍将延续。

中国央行宣布，自3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

**通胀数据将进一步走低**

通胀方面，食品价格的高频数据显示，2月份食品价格涨幅与1月份基本持平，显着低于春节月份食品价格涨幅，预计2月份食品价格环比涨幅为1.0%，非食品价格涨幅为0.1%，CPI同比增速在0.6-0.8%。

同时，PPI环比跌幅小幅收窄至-0.7%附近，同比增速进一步下行至-4.8%附近。前瞻地看，通胀数据将进一步走低。

历史经验表明，货币增速和经济增长是最重要的影响变量。其中，货币增速通常领先CPI增速6-12个月，去年下半年M2和社融增速在持续下滑，同时，经济增长也明显下滑，未来CPI有进一步下行的风险。

从环比数据来看，目前CPI环比折年率在-2%附近，而PPI环比折年率更达-10.0%附近，通缩压力仍然较大。

**PMI小幅反弹，可持续性不强**

在企业盈利改善、补库存需求恢复的推动下，PMI指数出现小幅反弹；得益于支持小微企业政策的出台，中小企业的回升力度更显着。

不排除经济出现2-3月回升的可能性，但是，中采PMI的回升相对偏弱，补库存需求通常持续时间不长，经济企稳的持续性还依赖终端需求的恢复，而房地产、制造业和基建投资均受限制。

不仅如此，最近几个月的M2和社融增速继续下滑，显示信用自我收缩的情况；同时，与2008年三四季度以及2012年一二季度相比，货币政策的力度明显不足。

我们认为终端需求仍然疲弱，而货币政策有待进一步宽松，如果短期经济出现反弹，并不改变债券市场的趋势，收益率出现回调则是加仓的好机会。(完)