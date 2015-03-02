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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:52 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆触及119.95后回落，遭遇大量卖单

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    * 美元兑日圆在120.00之前遭遇卖单，一些是和期权相关的卖单
    * 在120.00有17.70亿美元的普通期权到期，也是阻力？
    * 其他卖单遇有多头获利了结，以及一些日本出口商卖汇
    * 119.80、119.90都有卖单，在119.85上方的停止单遭到触发
    * 美元兑日圆见到日本投资者和进口商的低接买盘
    * 技术支撑位在小时图一目均衡转换线119.74及小时图一目均衡基准
线119.53。(完)    
    
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 张荻)
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