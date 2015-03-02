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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:49 BJT

****《港报快速浏览》--3月2日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------－
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评---------------------------------
 港报社评：美食车开动需新思维，处理得宜可成风景线--明报                
 港报社评：自由行须理顺，捣乱不能容--星岛日报                          
 港报社评：粗暴赶客不可取，勿让鸡蛋变高墙--信报                        
 港报社评：人行再减息，预防针变积极宽松--经济日报                      
 港报社评：警方须果断执法，遏止反水货暴行--文汇报                      
 
 ---------------------------------财经评论-------------------------------
 港报财经评论：减息转移财富，内银基建股受惠--信报3月2日                
 港报财经评论：国指酝酿突破，内险助力最强--经济日报2月28               
 日                                                        
 
 -----------------------------------其他----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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