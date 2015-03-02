芝加哥期市：小麦连涨三日，接近一周高点

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
5月玉米期货 跌0.1%至每蒲式耳3.92-3/4美元，上个交易日涨1. 2%。 周末期间巴西抗议运费成本的示威继续进行。此次示威已进入第11天 ，目前正在巴西南部的南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州进行。 小麦价格获得支撑，因市场担心，美国小麦产区的寒冷天气将不利作 物生长。交易员称，他们最担心内布拉斯加州的小麦作物，因当地没有大 雪覆盖。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖；审校 王丽鑫/郑茵)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)