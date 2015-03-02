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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 10:01 BJT

芝加哥期市：小麦连涨三日，接近一周高点

5月玉米期货 跌0.1%至每蒲式耳3.92-3/4美元，上个交易日涨1.
2%。
    
    周末期间巴西抗议运费成本的示威继续进行。此次示威已进入第11天
，目前正在巴西南部的南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州进行。
    
    小麦价格获得支撑，因市场担心，美国小麦产区的寒冷天气将不利作
物生长。交易员称，他们最担心内布拉斯加州的小麦作物，因当地没有大
雪覆盖。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖；审校 王丽鑫/郑茵)
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