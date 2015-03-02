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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 12:20 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月2日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================  
  国开行         40             1        *3.4865%     固息增发债    2/27-3/2    
                 50             3        *3.5507%     固息增发债    2/27-3/2    
                 60             5        *3.6369%     固息增发债    2/27-3/2    
                 50             7        *3.7236%     固息增发债    2/27-3/2    
                 80            10        *3.6560%     固息增发债    2/27-3/2    
                                  (1/3/5/7/10年为2015年第1-5期增发债)
 *进出口行       40             2         3.6533%     固息增发债    3/2-3/4 
                 60             5         3.8235%     固息增发债    3/2-3/4 
                 50             7         3.8715%     固息增发债    3/2-3/4 
                 60            10         3.8751%     固息增发债    3/2-3/4 
                                  (2/5/7/10年为2015年第2-5期增发债)
 *国开行         40             1        周二招标     固息增发债    3/4-3/5
                 60             3        周二招标     固息增发债    3/4-3/5
                 60             5        周二招标     固息增发债    3/4-3/5
                 50             7        周二招标     固息增发债    3/4-3/5
                 90            10        周二招标     固息增发债    3/4-3/5
                                  (1/3/5/7/10年为2015年第1-5期增发债)
 *农发行         80            1         周四招标     固息增发债    3/6-3/10
                 80            3         周四招标     固息金融债    3/6-3/10
                 80            7         周四招标     固息增发债    3/6-3/10
                                  (一年和七年为今年第三期和第四期增发债)
 *青岛银行       22            10        周二招标     二级资本债    3/3-3/5 
                                  (第5年末附有条件的发行人赎回权)
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2015年已发行金融债一览表》

 (整理 华小萌; 审校 吴芳)
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