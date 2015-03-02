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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:14 BJT

修正-中国新债：农发行周四招标发行至多240亿元三期债，期限1/3/7年

(修正第一段中为周四)

路透上海3月2日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(5日)在银行间债市招标发行至多240亿元三期固息债，期限包括一、三和七年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券中，一年和七年品种为该行今年第三期和第四期的增发债，三年为新发债，具体发行条款如下：

三、四期增发债；六期新发债

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首场招标规模上限 各为80亿元

期限/计息方式 1/3/7年固息

招标时间 3月5日上午10:00-11:00

招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)方式

缴款日 3月10日

起息日 1/7年：2月27日；3年：3月10日

发行期 3月6日-3月10日

上市日 1年：3月12日；3/7年：3月16日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；7年：0.15%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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