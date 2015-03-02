修正-中国新债：农发行周四招标发行至多240亿元三期债，期限1/3/7年

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(修正第一段中为周四)
路透上海3月2日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(5日)在银行间债市招标发行至多240亿元三期固息债，期限包括一、三和七年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券中，一年和七年品种为该行今年第三期和第四期的增发债，三年为新发债，具体发行条款如下：
三、四期增发债；六期新发债
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首场招标规模上限 各为80亿元
期限/计息方式 1/3/7年固息
招标时间 3月5日上午10:00-11:00
招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)方式
缴款日 3月10日
起息日 1/7年：2月27日；3年：3月10日
发行期 3月6日-3月10日
上市日 1年：3月12日；3/7年：3月16日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；7年：0.15%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率