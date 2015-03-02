更新版-中国数据：2月汇丰制造业PMI终值跃升至七个月高点，但出口订单恶化

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 2月制造业PMI终值升至50.7，为七个月高位
* 新出口订单10个月来首度跌破荣枯线
* 新订单和产出指数均明显回升 (新增更多数据细节和评论)
路透北京3月2日 - 最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。
汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI) 终值升至50.7，高于初值的50.1和上月的49.7，且为七个月高位。这也是该指数三个月来首次重返荣枯线之上。
Markit提供的新闻稿并显示，2月制造业新出口订单分项指数降至48.5，为10个月来首度跌破荣枯线，并创下2014年2月以来最低，当时亦为48.5。
“中国制造业整体运营状况2月有所改善，企业扩大生产的力度是去年夏天来最大的，新订单增速也加快。”Markit经济学家Annabel Fiddes表示，“不过新出口订单再度下滑暗示外需减弱，制造商继续减员。与此同时，投入和出厂价格下行反映通缩压力仍然存在。”
Markit数据并显示，产出分项指数终值强劲回升，为去年8月以来最高；新订单继续持于50上方，且较前月升逾1点，反映内需有所恢复。
就业指数仍在50下方，但为16个月来最高；投入和出厂价格指数继续萎缩，但较前月也都有改善。
中国制造业PMI走势图： link.reuters.com/gyt24w
随着中国加快基建投资等稳增长政策见效，周日公布的中国2月制造业和非制造业PMI双双低位回升，不过反弹力度较弱，且制造业仍处于萎缩区间。在央行2月份降准及降息之后，仍需以偏松的宏观政策缓解经济下行压力。
春节假期刚结束尚不足一周，中国央行上周六宣布年内首次降息。此前央行已自2月5日起下调存款准备金率0.5个百分点。此举彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心。
市场人士普遍预计，鉴于中国经济增长乏力的现状，未来还会有更多宽松举措出台。中国两会（全国人大和政协会议）将于本周二召开，届时将能获得更多今年中国经济政策走向的线索。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率