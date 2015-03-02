版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:08 BJT

《香港重要政经日程》--3月2日-3月10日

================== 今日重要政经消息=================

3月2日（周一）

-- TCL通讯 公布全年业绩。

-- TCL多媒体 公布全年业绩。

-- 花样年 公布全年业绩。

--11:30 信义玻璃 及信义光能 全年业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

3月3月（周二）

-- 公布1月份零售销售数据。

-- 中国联通 公布全年业绩。

-- 佐丹奴 公布全年业绩。

--14:50 中集 在中国举行股东特别大会。

--15:00 花样年 及彩生活 全年业绩记者会。

3月4日（周三）

-- 汇丰公布2月份PMI。

-- 渣打集团 公布全年业绩。

-- ASM太平洋 公布全年业绩。

-- 廖创兴企业 公布全年业绩。

--11:30 优源国际 全年业绩记者会。

3月5日（周四）

-- 港交所 公布全年业绩。

-- 鹰君 公布全年业绩。

-- 国泰君安 公布全年业绩。

-- 泓富产业信托 公布全年业绩。

--14:30 莱坊发布2015年财富报告记者会。

3月6日（周五）

-- 公布2月份外汇储备资产。

--09:00 湖南有色金属 股东特别大会。

-- 东方海外 公布全年业绩。

-- SOHO中国 公布全年业绩。

-- 华润水泥 公布全年业绩。

-- 申银万国 公布全年业绩。

3月9日（周一）

-- 理文化工 公布全年业绩。

-- 理文造纸 公布全年业绩。

-- 利郎 公布全年业绩。

--11:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。

--11:00 中国南车 在中国举行股东特别大会。

3月10日（周二）

-- 361度 公布全年业绩。

-- 五矿资源 公布全年业绩。

-- 保诚 公布全年业绩。

-- 万科置业海外 公布全年业绩。

*-- 物美商业 公布全年业绩。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐