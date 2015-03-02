国际油市：OPEC 2月供应量创6月以来最低，因伊拉克出口放缓--调查

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦2月27日 - 周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)2月石油供应下滑。由于天气不佳使得伊拉克南部港口的出口延宕，该国供应扩大的脚步有所放缓。
调查并显示，沙特的产量略为增加，表明该国坚守其专注市场份额而非减产的策略。
然根据船运数据及石油公司、OPEC和顾问公司消息人士的资讯，2月OPEC实际供应量已降至每日2,992万桶，1月修正后为3,027万桶。
供应量下滑是偶然性因素所致，主要因为天气不佳使得伊拉克出口放缓，加上利比亚发生动乱。OPEC在11月的会议上决定维持每日3,000万桶的产量目标不变。
根据船运数据和业内消息人士，供应量减少最多的是伊拉克。由于天气不佳导致油轮推迟装货和起程，该国南部石油出口从12月的纪录高位进一步回落。但北部地区石油出口小幅增加。
由于截止日是2月27日，因此总供应量可能会修正。根据路透的调查，如果2月供应量仍为每日2,992万桶，那么将是OPEC去年6月以来的最低水平。(完) (编译 戴素萍 审校 王颖)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率